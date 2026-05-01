Вадим Супиков поблагодарил пензенских пожарных за ответственность и умение действовать в экстремальной ситуации

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Отмечено, что основы пожарного дела в нашей стране заложены ещё в середине 17 века. «Пожарная служба всегда была и остаётся опорой нашей безопасности, – констатировал глава региона Олег Мельниченко. – Ваша работа – это не просто профессия, это настоящий пример мужества, отваги и безграничной самоотверженности. Мы глубоко ценим ваш вклад в защиту жизней и имущества жителей Пензенской области». В 2025 году в Пензенской области зарегистрировано 2203 пожара – меньше, чем в предыдущем году. Спасено из огня 63 человека, эвакуировано 439 жителей. Значительно снизилось количество погибших на пожарах. По сравнению с 2024 годом число лесных пожаров уменьшилось в три раза, а площадь прохождения огнём – в 100 раз. За заслуги в спасении людей, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также за активную и плодотворную деятельность по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов губернатор вручил отличившимся в службе региональные награды. С профессиональным праздником пензенских пожарных поздравил спикер регионального парламента Вадим Супиков. «Пожарно-спасательная служба системно и комплексно обновляется. Залогом её надёжности и эффективности является оснащение современным оборудованием и спецтехникой, внедрение цифровых технологий и инновационных материалов, – подчеркнул председатель Заксобрания. – Однако определяющую роль в обеспечении противопожарной безопасности играют высокие профессиональные компетенции, мужество и самоотверженность личного состава». Вадим Супиков поблагодарил пензенских огнеборцев за глубокие знания, основанные на опыте предшествующих поколений, блестящую подготовку, выдержку, умение грамотно, слаженной командой действовать в экстремальной ситуации. А самое главное — за готовность принять на себя ответственность за жизнь и здоровье людей, сохранность стратегических объектов. Проявившим особую профессиональную доблесть представителям ведомства спикер регионального парламента вручил Почётную грамоту, Благодарности и Благодарственное письмо Законодательного Собрания Пензенской области. По завершению мероприятия его почётные гости ознакомились с современными условиями работы и обучения специалистов на базе пожарной части.