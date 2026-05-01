Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Праздником весны и труда

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дорогие жители Пензенской области!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Традиции Первомая объединяют не одно поколение нашей страны. Этот прекрасный весенний праздник позволяет уделить время семье, близким и друзьям, вместе потрудиться ради общего благополучия.

В этот день мы чествуем людей труда, представителей самых разных профессий, которые добросовестно исполняют свои обязанности во благо родного региона и нашей страны.

Более 637 тысяч жителей Пензенской области заняты в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, малом и среднем бизнесе, социальной сфере. Это люди разного пола, возраста, убеждений. Но всех их объединяет общее стремление приносить пользу обществу. Ежедневный труд придает смысл жизни, помогает сделать мир вокруг лучше.

Особые слова благодарности в этот день – пензенцам, которые выполняют тяжёлую боевую работу на фронте. От наших защитников Отечества во многом зависит благополучие нашей великой России.

Дорогие земляки!

Пусть труд приносит вам радость и удовлетворение. Желаю вам отличного весеннего настроения, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!