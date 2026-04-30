Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Пенза»

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников.
График работы Центров обслуживания клиентов:
30 апреля и 8 мая – до 13:15 (ул. Гагарина, 11Б), (ул. Суворова, 71 и Терновского, 160Б) – до 14:15;
1-3 и 9-11 мая – выходные дни;
4-7 мая – работа в штатном режиме.
График работы Контактного центра:
30 апреля и 8 мая – до 17:00;
1-3 и 9-11 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго Пенза».
Передать показания счётчика:
- на главной странице сайта;
- в личном кабинете;
- через мобильное приложение «ТНС энерго»;
- СМС-сообщением на номер: +7 934 661 15 20 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;
- через Голосового помощника по номеру: 8 (8412) 32-96-61;
- с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом;
- через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.
Оплатить счёт за электроэнергию:
- банковской картой на сайте;
- с помощью мобильного приложения;
- в Центре обслуживания клиентов;
- через онлайн-сервисы банков-партнеров.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:
- на сайте через сервис «Написать обращение»;
- в личном кабинете;
- через мобильное приложение.