Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Пенза»

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников.

График работы Центров обслуживания клиентов:

30 апреля и 8 мая – до 13:15 (ул. Гагарина, 11Б), (ул. Суворова, 71 и Терновского, 160Б) – до 14:15;

1-3 и 9-11 мая – выходные дни;

4-7 мая – работа в штатном режиме.

График работы Контактного центра:

30 апреля и 8 мая – до 17:00;

1-3 и 9-11 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго Пенза».

Передать показания счётчика:

- на главной странице сайта;

- в личном кабинете;

- через мобильное приложение «ТНС энерго»;

- СМС-сообщением на номер: +7 934 661 15 20 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;

- через Голосового помощника по номеру: 8 (8412) 32-96-61;

- с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом;

- через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.

Оплатить счёт за электроэнергию:

- банковской картой на сайте;

- с помощью мобильного приложения;

- в Центре обслуживания клиентов;

- через онлайн-сервисы банков-партнеров.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:

- на сайте через сервис «Написать обращение»;

- в личном кабинете;

- через мобильное приложение.