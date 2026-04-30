Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Днем пожарной охраны России

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем работника пожарной охраны!

В вашей профессии случайные люди не задерживаются. Настоящими огнеборцами становятся по зову сердца, следуя призванию и отдавая себе отчет, насколько рискованным и опасным может оказаться каждое дежурство. Частью вашей работы являются чрезвычайные ситуации и экстремальные условия, которые требуют глубоких знаний, отработанных до автоматизма навыков, умения принимать оперативные решения и действовать единой командой.

Благодарю личный состав пожарно-спасательных подразделений Пензенской области за самоотверженность и личное мужество, готовность противостоять огненной стихии, охраняя жизни и здоровье людей, стратегические объекты и природные богатства Сурского края. Достойные результаты демонстрирует выстроенная в регионе система профилактики и предупреждения возгораний. По итогам прошлого года в три раза уменьшилось количество лесных пожаров, на четверть снизилось число погибших.

В этот торжественный день слова особой признательности адресую пензенским пожарным и ветеранам службы за работу с подрастающим поколением, учащимися кадетских классов. Личным примером вы воспитываете настоящих патриотов с активной гражданской позицией и искренним стремлением помогать.

Уважаемые товарищи! От души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира, успехов в вашем нелегком, государственном труде на благо малой Родины и России!