На приеме Вадима Супикова пензенцы обозначили просьбы о благоустройстве и ремонте инфраструктуры

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

С просьбами о помощи в решении широкого круга социально значимых вопросов обратились жители разных районов города Пензы и области. Основные темы обращений касались: благоустройства территорий детских садов и дворовых площадок; содержания дорожного хозяйства — ремонта и отсыпки дорог на территории регионального центра.

Заявители озвучили целый ряд жилищно-коммунальных проблем — замены коммуникаций, приведения в надлежащее состояние придомовых территорий. Многодетным семьям и ветеранам потребовалось содействие в сфере оказания социальной помощи. Кроме того, к Вадиму Супикову пензенцы обратились за поддержкой в решении земельных споров и вопросов оформления участков.

По результатам приёма все обращения взяты под контроль. По каждому вопросу подготовлены соответствующие запросы в профильные ведомства и разработаны планы решения проблем. Особое внимание уделено оперативному реагированию на заявления граждан, требующие немедленного вмешательства. Работа продолжается в установленном порядке с целью обеспечения максимально эффективного решения обозначенных вопросов.