По информации гидрологических служб региона, пик большой воды уже остался позади, однако жителям по-прежнему настоятельно рекомендуется проявлять бдительность. В этот период первостепенное значение приобретает выбор правильного источника питьевой воды, чтобы избежать рисков, связанных с поверхностными водоемами. Настоящим спасением и богатством Пензенского края в такое время выступает артезианский источник, вода которого сохраняет неизменный состав и полезные свойства круглый год, абсолютно не "боясь" паводка. Когда ситуация с паводком нормализуется? По прогнозам специалистов, к середине мая обстановка с паводком в Пензенской области ю стабилизируется. Тем не менее, учитывая особенности нынешней весны, которая выдалась затяжной, с частыми похолоданиями и дополнительными дождями, не исключено, что в отдельных низинных районах и на крупных реках полное восстановление гидрологического режима может занять время вплоть до конца мая.

Какую воду безопасно употреблять в период половодья?

Одним из наиболее актуальных вопросов во время весеннего разлива остается качество питьевой воды. Эксперты предупреждают: вода из любых наземных источников – будь то колодцы, родники, ручьи или неглубокие скважины – в настоящий момент не может считаться абсолютно безопасной.

Талая вода, обильно промывающая почву после долгой зимы, собирает на своем пути всевозможные загрязнения. Это и сельскохозяйственные химикаты, и продукты распада органических веществ, и мусор, а также множество болезнетворных микроорганизмов. Весь этот "коктейль" неизбежно попадает в поверхностные водотоки и источники, делая их потенциально опасными.

Почему простое кипячение не всегда спасает?

Широко распространенное убеждение, что кипячение делает любую воду пригодной для питья, в условиях паводка может оказаться не просто ошибочным, но и крайне рискованным. Кипячение совершенно неспособно удалить из воды химические загрязнители: тяжелые металлы, пестициды, нитраты, промышленные отходы и другие токсичные соединения.

Решение – артезианская вода

В периоды паводка и разливов рек, наиболее надежным и безопасным вариантом для питья остается артезианская вода. Ее уникальность обусловлена глубоким залеганием водоносных пластов, которые находятся под мощными водоупорными слоями глины и камня. Эти слои служат естественным, непреодолимым барьером, эффективно защищая воду от проникновения любых поверхностных загрязнений, в том числе и тех, что несут паводковые воды. Большая глубина залегания полностью исключает любой контакт с сезонным поверхностным стоком.

В Пензе одним из примеров надежного источника является артезианский "Ключ здоровья". Его водоносный пласт расположен на впечатляющей глубине в 180 метров. Такая глубина является гарантией абсолютной чистоты и полного отсутствия любых загрязнений, что особенно актуально и жизненно важно в весенний период паводка.