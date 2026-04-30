Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем пожарной охраны России

Уважаемые пензенцы!

30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны. В этот день 377 лет назад при царе Алексее Михайловиче Романове был издан документ «Наказ о градском благочинии», который заложил основы пожарного дела.

Работа сотрудников пожарной охраны всегда была и остается примером мужества, отваги и самоотверженности.

В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Из Пензенской области около 300 пожарных были призваны защищать Родину. Полным кавалером ордена Славы стал старший сержант пожарной охраны Алексей Иванович Коротков.

В годы войны на место пожарных заступили девушки-комсомолки. Они с честью выполняли поставленные задачи в условиях военного времени, не допустив ни одного крупного пожара на пензенской земле.

Сегодня в пожарной охране Пензенской области состоят более тысячи человек. Это сотрудники МЧС, муниципальные служащие и добровольцы. Обладая универсальными навыками и высоким уровнем подготовки, они ежедневно, зачастую с риском для собственной жизни, приходят на помощь людям, попавшим в беду. Многие из них удостоены высоких государственных наград.

Желаю сотрудникам пожарной охраны мира, благополучия, успехов, крепкого здоровья и сил в нелёгком, но таком важном труде!