Объем транзакций по картам в России стремится к рекордным значениям

По итогам первого полугодия объем POS-оборота в России вырос до 23,7 трлн рублей, а во втором может превысить эти значения на 9% и достичь 25,8 трлн рублей. Наиболее активным периодом для транзакций традиционно станет четвертый квартал: по оценке банка, в октябре-декабре этого года россияне совершат покупки на 13,4 трлн рублей, что окажется на 8% выше значений третьего квартала (12,4 трлн рублей). По мнению руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислава Яныкина, это доказывает, что транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась, и уход зарубежных платежных систем и Pay-сервисов с нашего рынка уже во многом нивелирован.

Основным драйвером рынка в 2023 году будет развитие импортозамещающих сервисов: Mir Pay, по которому сегодня только в ВТБ проводят оплаты более 700 тысяч клиентов, платежных стикеров, программ лояльностей и кешбэк-поощрений.

«За последние пять лет доля безналичной оплаты выросла на треть. Сегодня, по нашей оценке, россияне проводят по картам более 80% покупок. Еще пандемия изменила модель поведения потребителей и активизировала развитие и цифровизацию ритейла, особенно маркетплейсов. Более частыми стали и крупные чеки – владельцы карт совершают по ним не только мелкие, но и дорогостоящие покупки, в том числе машины или объекты недвижимости. После санкционного давления российский рынок платежей и переводов также смог оперативно восстановиться и перейти к органическому росту. Учитывая высокий темп развития и распространения в стране POS-терминальной сети, мы рассчитываем, что объемы безналичных транзакций продолжат расти, и в этом году вплотную приблизятся к 50 трлн рублей», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.