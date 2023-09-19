Умное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством производства аксессуаров класса люкс

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Система умного видеонаблюдения МТС «просматривает» внутренние помещения и уличную территорию. 11 камер высокого разрешения позволяют вести мониторинг обстановки в производственной зоне и административных помещениях. Умные камеры работают под разными углами и обладают свойствами дневного и ночного видения.

Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение производственных процессов, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварийные ситуации. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место руководителя и ответственных сотрудников, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме.

Отснятый материал можно посмотреть в любое время. Вся информация с камер передается в облако МТС, что обеспечивает хранение данных и оптимизирует затраты по сравнению с использованием локального сервера

- В последний год мы фиксируем возросший интерес со стороны бизнеса Пензенской области к реализации именно комплексных, системных, цифровых проектов. Наши умные решения помогают оптимизировать многие процессы и сократить операционные расходы. В целом, сервисы цифровой экосистемы МТС могут обеспечить полную цифровизацию бизнеса любого масштаба — от обеспечения мобильной и фиксированной связи до установки комплексных систем видеонаблюдения, видеоаналитики и внедрения интернета вещей и искусственного интеллекта, – рассказал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.