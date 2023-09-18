В пензенском правительстве обсудили вопросы развития внутреннего туризма

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал министр культуры и туризма региона Сергей Бычков, приоритетным для Сурского края является историко-культурное направление. Кроме того, активно развивается и промышленный туризм.

В рамках нацпроекта «Культура» музеи региона оснащают современным оборудованием. Также для привлечения гостей расширяется транспортная доступность, создаются новые места для размещения и питания.

В ходе совещания зашла речь о создании модельных отелей. Ранее мы уже сообщали, что область получит 130 миллионов рублей на развитие глэмпинга. Сегодня стало известно, что такую же сумму выделят частные инвесторы.

- Необходимо искать механизмы поддержки тех, кто занимается туризмом, в том числе, открытием точек питания в муниципальных районах. Такая задача поставлена Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, – отметил губернатор Олег Мельниченко.