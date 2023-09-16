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НовостиТуризм16 сентября 2023 8:33

Пензенская область получит 130 миллионов рублей на развитие глэмпинга и баз отдыха

Регион впервые вошел в число субъектов РФ, которым на эти цели выделят средства из федерального бюджета
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Андрей АБРАМОВ

130 миллионов рублей будут распределены между тремя объектами: эти деньги позволят обновить номера на базе отдыха «Чистые пруды», построить новую базу отдыха «Маяк» в Пензе, а также создать глэмпинг-парк в Бессоновском районе.

«Чем богаче будет выбор вариантов отдыха, тем лучше будет развиваться туризм, а это задача, которую ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин. Но самое главное - это то, что необходимо людям», - отметил в своих социальных сетях губернатор Олег Мельниченко.

СПРАВКА «КП»

Глэ мпинг (англ. Glamping) – разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.