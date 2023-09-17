Скончался ветеран пензенского здравоохранения Геннадий Демидов

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Геннадий Ильич родился в 1937 году в деревне Ивашевская Архангельской области.

В 1961 году окончил с отличием Архангельский медицинский институт. С 1961 по 1962 работал ассистентом кафедры физвоспитания и лечебной физкультуры, а с 1962 по 1966 - врачом-хирургом Котласской городской больницы, где был отмечен благодарностью за честное и добросовестное отношение к служебным обязанностям.

С 1966 по 1983 год Г.И. Демидов трудился врачом – хирургом стационара, а затем был переведен на должность заведующего II-м экстренным отделением Городской объединенной больницы хирургической и скорой помощи.

В 1983 году Демидов Г.И. принят в Пензенский облздравотдел на должность главного хирурга, где трудился до 1998 года.

С 1998 по 2002 год Демидов Г.И. был избран в Законодательное Собрание Пензенской области, где он работал председателем постоянной комиссии по труду и социальной политике.

После этого Демидов работал хирургом отделения плановой и экстренной консультативной помощи Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а с 2007 года врачом-хирургом отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области».

Прощание состоится в понедельник, 18 сентября, в 10:00 часов в центре культуры и досуга, по адресу: г. Пенза, ул. Ленина, 11А.