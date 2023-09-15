Пензенцы в первом полугодии оформили в ВТБ вдвое больше кредитов

За первое полугодие 2023 года жители Пензенской области оформили в ВТБ почти 6 тысяч кредитов на 4,7 млрд рублей, что почти вдвое превысило результат аналогичного периода прошлого года по количеству займов и более чем в 1,5 раза – по объёму выданных средств. Общий кредитный портфель подразделения увеличился за 6 месяцев на 5% и на 1 июля достиг 37,8 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения увеличился на 15%, до 43,9 млрд рублей.

Рекордный рост по итогам полугодия зафиксирован в розничном кредитовании. Объём выданных населению региона кредитов в январе-июне увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,5 раза, до 4,7 млрд рублей. Портфель розничных кредитов подразделения на отчетную дату составил 19,4 млрд рублей.

Наибольшая динамика выдач зафиксирована по кредитам наличными: по сравнению с первым полугодием прошлого года объём их выдач увеличился более чем в 2 раза, до 2,2 млрд рублей. На втором месте по приросту – автокредиты, здесь объём предоставленных средств вырос на 64% и составил 350 млн рублей.

В сегменте ипотеки объём продаж вырос по сравнению с первым полугодием прошлого года на треть. За 6 месяцев банк предоставил жителям Пензенской области свыше 680 тысяч жилищных кредитов на сумму более 2,1 млрд рублей. При этом больше половины объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки. За январь-июнь в рамках госпрограмм жители области оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Из них 52% предоставлено по программе «Ипотека с господдержкой-2020» (почти 598 млн рублей) и 33% (380 млн рублей) - по «Семейной ипотеке». Ипотечный портфель подразделения по итогам полугодия увеличился до 10,6 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств населения вырос за полугодие на 14% и составил на 1 июля 2023 года 26,6 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – почти 22 млрд рублей ( плюс 13% к началу года). Портфель инвестпродуктов увеличился на 22%, до 4,6 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративных клиентов подразделения за 6 месяцев увеличился на 17% и по итогам отчетного периода превысил 18,4 млрд рублей. Его основу составляют кредиты компаний среднего и малого бизнеса, с начала года их объём вырос на 16%, до 18,2 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения вырос за отчетный период почти на 12% и составил почти 46,4 рублей. Объём средств, размещенных клиентами сегмента СМБ, достиг 14,9 млрд рублей, увеличившись за 6 месяцев на 14%.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай прокомментировал: «Наши показатели по итогам работы за первое полугодие демонстрируют положительную динамику как в розничном, так и в корпоративном направлениях. Продажи розничных кредитов росли рекордными темпами, их объём к аналогичному периоду прошлого года прирос на 65%. Лидерами по приросту стали кредиты наличными и автозаймы, выдачи которых за 6 месяцев увеличились более чем в 2 и в 1,5 раза соответственно. Также рос интерес населения области и к нашим сберегательным продуктам. Улучшение условий по вкладам и накопительным счетам обеспечило прирост портфеля средств физлиц на 14%. Влияние на кредитную активность корпоративных клиентов региона в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Драйвером роста объёмов кредитования бизнеса остаются компании среднего и малого бизнеса, портфель которых за 6 месяцев увеличился на 16%».

Во втором полугодии ВТБ начинает объединение розничной клиентской базы с банком «Открытие». ВТБ запускает новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. «Новая платформа объединяет инструменты, которые помогут предпринимателям улучшить качество бизнес-процессов, а банку − гибко реагировать на потребности пользователей. Для перехода клиентов ВТБ и «Открытия» на нее реализован полностью цифровой путь. Компания получит персональное предложение в своей системе дистанционного банковского обслуживания. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме. Для безопасного и комфортного перевода клиентов на новую платформу мы использовали современные, полностью отечественные ИТ-решения», – добавил Денис Педай.