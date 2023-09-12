Пензенцам объяснили, как вода влияет на детское здоровье

Полезные советы дала врач-эндокринолог пензенского отделения консультативно-диагностической помощи городской детской поликлиники Елена Захарченко.

По ее словам, в регионе дети нередко страдают ожирением, что приводит к нагрузке на сердце. Ожирение недаром называют «болезнью болезней», эта патология значительно повышает риск развития серьезных «поломок» в организме: гипертония, сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность.

Отдельное внимание специалист уделила правильному питьевому режиму:

«У детей с избыточным весом и ожирением, находящихся на гипокалорийной диете, употребление воды перед каждым основным приемом пищи способствует потере веса», - сказала Елена Захарченко.

«В среднем употребление 500 мл воды перед каждым основным приемом пищи способствует на 44% большему снижению веса в течение 12 недель, чем стандартный питьевой режим, - рассказала специалист. - Адекватное потребление питьевой воды может способствовать дополнительной потере веса».

Диета и здоровый образ жизни важны. Но бесполезно ограничивать себя в пище, если ребенок пренебрегает употреблением чистой воды.

Жителям Пензенской области доступна живая артезианская вода «Ключ здоровья». Она считается мягкой, в ней содержатся все необходимые микроэлементы для здорового питания. Кальций участвует в строительстве костей, он необходим для нервов, работы мышц, свертываемости крови и передачи гормональных сигналов. Магний играет ключевую роль для нормализации работы сердца и кровообращения. Сульфаты нормализуют пищеварение. Калий и натрий нужны мышечным и нервным клеткам, важны для сердечно-сосудистой системы.

При этом артезианская вода полностью защищена от загрязнений. «Ключ здоровья» не подвергают обработке хлором, а сразу развозят по киоскам, подняв с глубины 180 метров.