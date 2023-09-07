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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:24

Пензенцы опасаются за сохранность шахмат возле здания администрации

Горожане боятся, что восстановленная достопримечательность привлечет внимание вандалов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

На днях мы сообщали о том, что возле здания городской администрации снова появились шахматы. Эта новость вызвала положительный отклик среди горожан. Но многих также начал волновать вопрос сохранности фигур: от рук вандалов постоянно страдает городское имущество. Вдруг доберутся и до фигур?

Неравнодушных пензенцев на своей странице в социальной сети успокоил глава города Александр Басенко: у вандалов банально нет возможности сделать это незаметно.

«По периметру здания городской администрации установлены камеры. На центральном и боковом входах работают посты охраны. Видеонаблюдение ведется круглосуточно», - подчеркнул глава города.