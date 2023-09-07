Пензенцы опасаются за сохранность шахмат возле здания администрации

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

На днях мы сообщали о том, что возле здания городской администрации снова появились шахматы. Эта новость вызвала положительный отклик среди горожан. Но многих также начал волновать вопрос сохранности фигур: от рук вандалов постоянно страдает городское имущество. Вдруг доберутся и до фигур?

Неравнодушных пензенцев на своей странице в социальной сети успокоил глава города Александр Басенко: у вандалов банально нет возможности сделать это незаметно.

«По периметру здания городской администрации установлены камеры. На центральном и боковом входах работают посты охраны. Видеонаблюдение ведется круглосуточно», - подчеркнул глава города.