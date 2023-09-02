У здания пензенской администрации снова появились шахматы

Фото: страница Александра Басенко в социальной сети

Глава города Александр Басенко поделился радостной новостью в социальных сетях: у здания администрации снова можно поиграть в шахматы. Но не совсем обычные, а большие – «рост» каждой фигурки составляет несколько десятков сантиметров.

Многие горожане могут вспомнить, что и раньше у здания администрации можно было поиграть в такие шахматы: доска была нарисована прямо на асфальте. Но со временем деревянные фигуры пришли в негодность, да и само поле игры не мешало бы обновить, и поэтому шахматы на какое-то время пропали.

Теперь горожанам снова подарили возможность масштабных интеллектуальных сражений. В этот раз были учтены все нюансы.

« Покрытие для «доски» – сборное, с ячейками, которые позволят воде не скапливаться и не портить поверхность. Сами фигуры выполнены из плотного пластика, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям», - отметил глава города.

Он также сообщил, что на месте установлены сразу два комплекта – чтобы одновременно можно было вести две игры.

«Приходите, играйте сами и приводите детей. Буду рад, если пензенцам новые шахматы придутся по душе и станут еще одной точкой притяжения», - пригласил Александр Басенко.