Предприятия СМБ привлекли через ВТБ более 37 млрд рублей на инвестиционное развитие бизнеса

Совмещенная программа поддержки предпринимателей стартовала летом 2022 года. Она нацелена на расширение доступа СМБ к кредитованию по низким льготным ставкам для реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. Предприниматели могут получить кредит от 50 млн до 2 млрд рублей на льготных условиях. Инвестиционные проекты должны относится к обрабатывающему производству, гостиничному бизнесу или профессиональной, научной и технической деятельности. В СКФО, ДФО, Республике Крым и Севастополе условия также распространяются на проекты в сфере логистики. В программе участвуют более 40 финансовых-партнеров. Среди банков-участников программы ВТБ лидирует с долей 43% в общем объеме сделок.

По данным ВТБ, наиболее активными участниками программы с начала года оказались предприниматели Москвы и Московской области (объем кредитования - 2,8 млрд рублей), Нижнего Новгорода (1,8 млрд рублей), Владивостока (1,7 млрд рублей), Астрахани и Барнаула (по 1,6 млрд рублей) и Кирова (1,4 млрд рублей). По числу и объему льготных кредитов лидируют предприятия обрабатывающего производства, на которые приходится 50% объема финансирования, 27% средств привлекли компании сферы транспортировки и хранения, 8% − гостиницы и компании общественного питания.

«Инвестиционная активность среднего и малого бизнеса в этом году растет. Предприниматели активно обращаются за банковской поддержкой для реализации ранее отложенных и новых проектов. Одним из факторов высокого спроса на инвестиционное кредитование в 2023 году стала программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. ВТБ включился в работу по программе с момента ее запуска и лидирует по объему сделок. Всего с начала ее действия поддержку получили порядка 500 клиентов банка, объем кредитных соглашений составил 63 млрд рублей», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

«В этом году мы наблюдаем рост интереса к инвестиционному кредитования со стороны МСП. С начала года льготные кредиты на инвестцели одобрены 658 предпринимателям. Сумма соглашений − 79,4 млрд рублей. Основное количество одобренных заявок − от представителей малого и микробизнеса, на которых пришлись соглашения на общую сумму почти 58 млрд рублей», – отметил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.