Советы шефа: как приготовить сочный шашлык без уксуса

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Профи уверены: хорошее качественное мясо не нуждается в уксусе, который лишь заглушает вкус и делает его сухим. Традиция мариновать с использованием эссенции идет еще с советских времен, когда качественное мясо приходилось «доставать», а прилавки часто оказывались полупустыми. Резкий маринад использовали, чтобы скрыть недостатки продукта.

У сегодняшнего потребителя выбор огромный. И проблема скорее в том, как сориентироваться в многообразии.

Какое мясо лучше всего подходит для шашлыка? Как его правильно мариновать, чтобы подчеркнуть вкус качественного продукта? Полезные советы дал главный технолог сети магазинов «Караван» Эдуард Кузьменко.

«Самым популярным выбором мяса для шашлыка остается свинина. Лучше всего использовать переднюю часть туши: это лопатка, шейка или корейка. Шейка считается эталоном, поскольку у нее идеальное соотношение жировой прослойки и мякоти. При жарке мясо получается сочным, вкус ярким. Из корейки или лопатки тоже получается мягкий нежный шашлык. Все что нужно при приготовлении – не испортить продукт. Подойдет даже самый простой маринад: соль, перец, лук», - поделился шеф.

Совет: шашлыку нужно дать время, чтобы маринад сделал свое дело – около 12-ти часов.

В пензенских «Караванах» выбор маринованного шашлыка огромен, но принцип один: подчеркнуть вкус качественного мяса, используя натуральные маринады.

Шефы «Каравана» предложили три варианта, являющиеся бестселлерами сети.

Шашлык с помидорами и луком

«Свежее мясо нарезаем кусочками 4-5 сантиметров. Мы взяли лопатку. Добавляем мелко нарезанные помидоры и лук, нашинкованный полукольцами. Немного соли и перца», - рассказал Эдуард.

Шашлык на кефире

«Кусочки мяса заливаем кефиром. Добавляем лук, соль, перец и зелень: петрушку или кинзу», - советует шеф.

Шашлык в брусничном соусе

«Этот вариант самый изящный и одновременно самый простой. Свежее мясо погружаем в брусничный соус. Больше никаких манипуляций не производим. Такое мясо, готовое к приготовлению на огне, можно купить только в «Караване». Брусничный маринад делают эксклюзивно для сети», - поделился Эдуард.