Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новый состав правления

В должности первого заместителя президента - председателя правления ВТБ утвержден Дмитрий Пьянов. Он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая «Открытие».

На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, зампредом избран Георгий Горшков. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Уточняется, что кадровые решения в отношении Георгия Горшкова и Алексея Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка.

- Группа ВТБ готовится к запуску новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов. Рассчитываю, что обновленный состав правления способен успешно справиться с новыми задачами и продолжить интеграцию ВТБ в экономику нового времени, - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.