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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:40

Вадим Супиков: «Запуск новой магистрали послужит развитию Пензенской агломерации»

Спикер регионального парламента принял участие в открытии после реконструкции улицы 40 лет Октября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что дорогу удалось открыть на три года раньше запланированного срока. Открытие дороги прокомментировал председатель Законодательного Собрания региона Вадим Супиков:

- Запуск новой магистрали послужит развитию Пензенской городской агломерации и повышению качества жизни пензенцев, улучшит транспортное сообщение быстро растущих микрорайонов и комфортность движения для наших автомобилистов, - отметил он.

По словам спикера регионального парламента, завершить работы гораздо раньше удалось благодаря ответственности строителей.

- Спасибо всем, кто вложил свои знания, труд, кто практически в круглосуточном режиме работал над тем, чтобы сделать Пензу привлекательнее и удобнее для жизни, - заявил он.