Вадим Супиков: «Запуск новой магистрали послужит развитию Пензенской агломерации»

Напоминаем вам, что дорогу удалось открыть на три года раньше запланированного срока. Открытие дороги прокомментировал председатель Законодательного Собрания региона Вадим Супиков:

- Запуск новой магистрали послужит развитию Пензенской городской агломерации и повышению качества жизни пензенцев, улучшит транспортное сообщение быстро растущих микрорайонов и комфортность движения для наших автомобилистов, - отметил он.

По словам спикера регионального парламента, завершить работы гораздо раньше удалось благодаря ответственности строителей.

- Спасибо всем, кто вложил свои знания, труд, кто практически в круглосуточном режиме работал над тем, чтобы сделать Пензу привлекательнее и удобнее для жизни, - заявил он.