В Пензе открыли движение по мосту на улице 40 лет Октября

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Долгое время улица 40 лет Октября считалась среди пензенских водителей проблемной: из-за узкого проезда под железнодорожным мостом здесь постоянно возникали заторы. Несколько лет назад было принято решение начать масштабную реконструкцию объекта, которая бы позволила расширить дорогу и устранить данную проблему.

Тогда сроки окончания работ назывались не особо радостные – 2026 год, однако, при поддержке Президента Владимира Путина и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, завершить реконструкцию удалось гораздо раньше: и вот сегодня обновленную магистраль открыли для движения.

Проблему заторов решили с помощью строительства нескольких мостов, по которым перенаправили транспортные потоки. Сегодня объект посетили губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания региона Вадим Супиков, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «Радор» Игорь Старыгин.

Глава региона выразил признательность строителям – за качественный, профессиональный результат.

- Теперь автомобилисты смогут осуществлять прямой выход с Шемышейской трассы на «Тамбов – Пенза», а потом на автодорогу «Урал». Думаю, это разгрузит улицы Пензы. Дорога эта планировалась и исполнялась с 20-летней перспективой, то есть она содержит потенциал развития как промышленной и логистической зоны города Пензы, так и градостроительный потенциал, - пояснил Олег Мельниченко.

Общая стоимость реконструкции превысила четыре миллиарда рублей.