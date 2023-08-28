Пензенская ремесленная пекарня предложила оригинальные подарки к 1 сентября

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Ремесленная пекарня за несколько минут создаст кулинарный эксклюзив.

Идеальным подарком ученику или учителю станет бенто-торт, который украсят на ваших глазах.

«Торт бенто – это всегда творчество, выражение вашего настроения. Грустно – попросите мастера изобразить грустный смайл или тучки – все, что в данный момент у вас на душе. «Пан Калач» - единственная пекарня в Пензенской области, которая делает эксклюзивные бенто-торты», - рассказал главный технолог сети Владислав Гаврилюк.

Еще одним подарком станет тарт «Твикс». Это десерт по составу аналогичный любимому лакомству, только по доступной цене.

«Основой является корзиночка из песочного теста. Дальше – хрустящее печенье, карамель и шоколад», - рассказал шеф-пекарь.

Большой запас эндорфинов подарит торт «Сникерс». Это шоколадно-ореховый десерт, разработанный специально ко Дню знаний.

«По аналогии с тортом «Орео», который в «Пан Калач» настолько популярен, что его приходится выпекать тоннами, мы решили разработать новый десерт. «Сникерс» - это классический шоколадный бисквит, тянущаяся карамель, соленый арахис и много шоколада», - поделился Владислав Гаврилюк.

Десерт могут сделать на заказ или привезти домой при заказе через сервис «Торнадо».