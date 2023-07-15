Пензенские ученые занимаются развитием квантовых технологий

В 2023 году мероприятие состоялось под девизом «Опережая время». Его главная задача – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство.

- Наша принципиальная задача - перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных, - отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума Президент России.

Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных.

- При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка, – подчеркнул глава Российского государства.

Свои передовые разработки Президенту России представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране.

Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая Форум, стала мероприятием «без границ» и собрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. По итогам работы Форума площадку посетили более 1400 человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ.