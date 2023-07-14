Научно-образовательные центры Пензенской области реализуют мегапроекты

Ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах Российской Федерации. В их числе – и Пензенская область.

Возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами 13 июля обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?

Ее модератором выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он отметил, что сегодня Россия испытывает небывалое в истории давление.

- Надо не сломаться и не сдаться, а обогнать, - заявил модератор.

Спикеры считают, что полного технологического суверенитета ни у одной страны мира нет. У всех одна и та же проблема: как построить свою технологическую экосистему?

- Россия должна в течение ближайших 10-15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата, - заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.

Выступающие отметили, что Россия по-прежнему достойно несет знамя высокой советской инженерной школы, оставаясь в экосистеме разделения труда и выбирая приоритеты. Поскольку инженеры должны понимать друг друга, то все обучение иностранных студентов проходит на русском языке.

Спикеры также констатировали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

На сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, т.к. всем заниматься невозможно. С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.