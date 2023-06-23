Появились подробности и фото с места смертельного ДТП в Мордовии 22 июня

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

В 11 часов 10 минут автомобильной дороги общего пользования

Трагедия, о которой мы сообщили вчера, произошла 22 июня на 40 км (+ 800 м) федеральной дороги Р-178 го Саранск – п. Сурское – г. Ульяновск.

60-летний водитель автомашины «Вольво» из-за деформации переднего колеса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «СКАНИЯ 113» с полуприцепом под управлением 33-летнего водителя.

После чего произошло столкновение автомашины «СКАНИЯ 113» с автомашиной «ВАЗ-21093», двигавшейся сзади в попутном направлении, за рулем которой находился 22-летний водитель.

Водитель «Вольво» и 57-летний пассажир «ВАЗ-21093» от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда «скорой».

Водитель автомашины «СКАНИЯ 113» от полученных травм скончался в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

Водитель и 53-летняя женщина – пассажир автомашины «ВАЗ-21093», а также 42-летний пассажир автомашины «СКАНИЯ 113» госпитализированы в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

У водителя автомашины «ВАЗ-21093» взята кровь на анализ.