Прокуратура Мордовии проводит проверку смертельного ДТП

По предварительной информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, грузовой автомобиль «Вольво» выехал на полосу встречного движения из–за повреждения колеса и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» и автомобилем ВАЗ - 2109, который двигался за автомобилем «Скания».

На место происшествия выезжал прокурора района Николай Некаев.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.