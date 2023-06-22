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НовостиПроисшествия22 июня 2023 14:44

Прокуратура Мордовии проводит проверку смертельного ДТП

22 июня на 41 км автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск столкнулись два грузовых и легковой автомобиль. Есть погибшие
Виктор ВИКТОРОВ

По предварительной информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, грузовой автомобиль «Вольво» выехал на полосу встречного движения из–за повреждения колеса и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» и автомобилем ВАЗ - 2109, который двигался за автомобилем «Скания».

На место происшествия выезжал прокурора района Николай Некаев.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.