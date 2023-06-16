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НовостиДом. Семья16 июня 2023 14:12

Сразу несколько пар животных из пензенского зоопарка стали родителями

Пополнение произошло в семьях пони, альпак и бизонов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Не так давно мы уже сообщали о том, что яки Зевс и Гера из зоопарка стали родителями: малышка появилась на свет месяц назад. Сейчас она уже не только подросла, но и обзавелась именем. Сотрудники зоопарка назвали ее «Ангелой» и поделились в своих социальных сетях свежей фотографией питомца.

Кроме того, представители учреждения также опубликовали радостную новость: за несколько недель потомство появилось еще у нескольких пар животных.

«Все малыши чувствуют себя хорошо: уверенно встали на ножки и с удовольствием кушают. Еще они уже вовсю играются, как настоящие дети, и наблюдают за своими родителями», - отметили в учреждении.