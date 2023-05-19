В пензенском зоопарке на свет появился детеныш яка

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Девочка родилась в семье яков Зевса и Геры.

Гера появилась в зоопарке в 2018 году. Самку яка привезли в Пензу из Казани. Тогда речь о том, что она и Зевс образуют пару, не шла, поскольку «невеста» была еще слишком молода: на тот момент ей только исполнился год. Однако яки подружились и скоро стали родителями. И с того времени в семье Геры и Зевса уже не раз рождались детеныши.

Новая малышка родилась 17 мая. Пока кроха не отходит ни на шаг от своей мамы: окружающий мир для нее все еще незнакомый, поэтому рядом с Герой она чувствует себя гораздо безопаснее.

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

СПРАВКА «КП»

Яки – крупные парнокопытные животные, обитающие на Тибетском плоскогорье и его горных окрестностях.

Высота взрослой особи может достигать двух метров, а вес – тысячи килограммов

Отличительными особенностями яка являются небольшой горб на спине, а также длинная косматая шерсть, которая свисает со спины и почти полностью закрывает ноги.