Пензенцам рассказали о том, как сбросить вес

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Лишние килограммы – это не просто цифры на весах. Молодость тела зависит от того, в какой форме мы подходим к тому или иному возрастному рубежу. Лишний вес может сократить жизнь на десятилетия или существенно ухудшить ее качество.

«Если есть лишний вес, нужно стараться его снизить. Даже небольшое снижение веса (5 - 10 % от текущего) поможет уменьшить риск развития опасных заболеваний», - разъяснили пензенцам специалисты Роспотребнадзора.

Пензенская область находится на 3 месте в России по числу полных людей. Самые частые спутники этой проблемы: давление, инсульты, повышенный уровень глюкозы и холестерина, - и это далеко не полный набор «подарков».

Люди годами ищут свой способ похудеть, но часто попытки заканчиваются безрезультатно. От любимой еды отказаться трудно.

Однако есть один простой способ, который поможет избавиться от надоевших килограммов. Необходимо всего лишь наладить режим питья.

«Пейте воду. Начать утро со стакана воды - это простой способ ускорить потерю веса. Увеличение потребления воды связано с увеличением потери веса и расхода энергии, а также снижением аппетита и потребления пищи. Вода помогает держать аппетит под контролем», - сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом не следует пытаться заменить воду другими напитками. Нужна именно качественная питьевая вода, которую необходимо употреблять в нужных организму количествах – как правило, это не менее 3 литров в сутки. Личную норму поможет подобрать врач.

Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья». При достаточно скромной стоимости она по качеству эквивалентна дорогим аналогам. В свое время «Ключ здоровья» был частью муниципальной программы по увеличению продолжительности жизни. Поэтому киоски «Ключ здоровья» расположены во всех районах города вблизи жилых массивов.

«Ключ здоровья» - это вода из артезианского источника в экологически чистом месте Пензенского района. Состав воды подходит для здорового питания, поскольку содержит микроэлементы в нужных организму количествах.

Воду можно набрать самостоятельно в киосках, либо заказать доставку на дом через сервис «Торнадо».