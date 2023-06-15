В Пензе появится еще один стрит-арт с изображением памятника Первопоселенцу

Фото: сообщество училища в социальной сети

Арт посвящен 360-летию города. Идею, появившуюся несколько месяцев назад, поддержали в Молодежном совете.

На суд жюри было представлено несколько эскизов, и в итоге решено остановиться на одном из главных символов Пензы – памятнике Первопоселенцу.

Его изображение появится на здании рядом с областным драматическим театром. Курируют работу студентов преподаватели училища Рашид Янов и Анна Лукьянова.

КСТАТИ

Памятник Первопоселенцу уже появлялся на стрит-артах пензенских художников: в прошлом году ООО «Горводоканал» попросил студентов ПХУ украсить забор рядом с насосной станцией на улице Краснова. Ребята нарисовали на нем символы города – памятник, набережную и другое.