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Общество9 октября 2022 10:42

Пензенские студенты нарисовали граффити с Первопоселенцем и городскими достопримечательностями

Рисунок появился на заборе рядом с насосной станцией на улице Краснова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба ПХУ им. Савицкого

Фото: Пресс-служба ПХУ им. Савицкого

Работу выполнили студенты ПХУ им. Савицкого Лилия Громова, Полина Прокопьева, Мария Иванова, София Трошкина и Алина Адаева под чутким руководством преподавателя Алены Косаевой.

На рисунке площадью 25 квадратных метров изображены известные всем пензенцам персонажи – Первопоселенец и его конь, пришедшие отдохнуть на городскую набережную. Верный скакун жадно пьет воду из Суры, пока его хозяин наслаждается отдыхом рядом, а на заднем плане виднеется пешеходный мост.

Фото: Пресс-служба ПХУ им. Савицкого

Фото: Пресс-служба ПХУ им. Савицкого

- В нашем изображении мы решили объединить знакомые всем пензенцам объекты. И, конечно же, мы не могли не изобразить ласточек, - рассказала Алена Касаева.

Данное граффити – это одна из работ в рамках совместного творческого проекта ПХУ и «Горводоканала». Вполне возможно, что совсем скоро объекты ресурсоснабжающей организации украсят и другие рисунки.

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