Пензенские студенты нарисовали граффити с Первопоселенцем и городскими достопримечательностями

Фото: Пресс-служба ПХУ им. Савицкого

Работу выполнили студенты ПХУ им. Савицкого Лилия Громова, Полина Прокопьева, Мария Иванова, София Трошкина и Алина Адаева под чутким руководством преподавателя Алены Косаевой.

На рисунке площадью 25 квадратных метров изображены известные всем пензенцам персонажи – Первопоселенец и его конь, пришедшие отдохнуть на городскую набережную. Верный скакун жадно пьет воду из Суры, пока его хозяин наслаждается отдыхом рядом, а на заднем плане виднеется пешеходный мост.

Фото: Пресс-служба ПХУ им. Савицкого

- В нашем изображении мы решили объединить знакомые всем пензенцам объекты. И, конечно же, мы не могли не изобразить ласточек, - рассказала Алена Касаева.

Данное граффити – это одна из работ в рамках совместного творческого проекта ПХУ и «Горводоканала». Вполне возможно, что совсем скоро объекты ресурсоснабжающей организации украсят и другие рисунки.