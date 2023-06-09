Вячеслав Тимченко про «Созвездие»: «Это не просто комплекс»

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=Город Спутник — микрорайон, в котором холдинг «Термодом» перевалил экватор в один миллион квадратных метров жилья, и продолжает строить, предлагая на выбор дома и стандарт-класса, и комфорт, и выше. На Прибрежном бульваре растут корпуса жилого комплекса «Созвездие», гостем которого стал сенатор Вячеслав Тимченко во время своего визита в Спутник.

«Это не просто комплекс, это конгломерат, где можно и жить, и отдыхать, получать услуги и знакомиться с соседями», — оценил Вячеслав Тимченко.

Ранее «Созвездие» оценили его первые новоселы. Остались довольны и качеством квартир, и функциональными помещениями и другими преимуществами дома класса «комфорт +». А вскоре ключи будут переданы и жителям первой 25-этажки «Созвездия».

В 2023 году «Термодому» исполняется 25 лет. Познакомиться с проектами надежного и проверенного застройщика можно на сайте termodom-pnz.ru, по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также лично в офисах продаж.

Застройщики ЖК «Созвездие» — ООО СЗ «Термодом-инвест» и ООО СЗ «Строймашкапитал». Проектные документации на сайте https://наш.дом.рф.