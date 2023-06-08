Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Для вас не бывает чужой беды. Проблемы, трудности, с которыми сталкиваются одинокие, пожилые, больные люди, те, кто оказался в жизни без поддержки, в сложной ситуации – вы помогаете словом и делом, поддерживаете, даете надежду.

Ваш профессионализм, высочайшая ответственность, чуткость и огромное терпение помогают вам выполнять свою работу на достойном уровне и вызывают глубокое уважение.

Спасибо вам за ваш благородный и такой нужный труд! Пусть ваши благие дела возвращаются к вам сторицею! Крепчайшего вам здоровья, счастья, новых весомых успехов в жизни!