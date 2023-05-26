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НовостиОбщество26 мая 2023 11:43

Депутат Владимир Вдонин совершил рабочую поездку в Вадинский район

Парламентарий принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Последнему звонку» в средней общеобразовательной школе
Источник:kp.ru

Депутат поздравил выпускников и выразил благодарность педагогам.

Затем народный избранник провел личный прием граждан. К Владимиру Вдонину обратились жители административного центра Вадинского района с просьбой о приобретении и установке игровой детской площадки. Многодетная мама попросила помощи в организации поездки сына на соревнования «Юнармии». Сотрудники местного краеведческого музея сообщили парламентарию о необходимости проведения ремонта залов. Все поступившие в ходе приема вопросы поставлены Владимиром Вдониным на личный контроль.

В завершение рабочего визита в муниципалитет вручил Благодарственное письмо Законодательного Собрания ветерану педагогики.