Депутат Владимир Вдонин совершил рабочую поездку в Вадинский район

Депутат поздравил выпускников и выразил благодарность педагогам.

Затем народный избранник провел личный прием граждан. К Владимиру Вдонину обратились жители административного центра Вадинского района с просьбой о приобретении и установке игровой детской площадки. Многодетная мама попросила помощи в организации поездки сына на соревнования «Юнармии». Сотрудники местного краеведческого музея сообщили парламентарию о необходимости проведения ремонта залов. Все поступившие в ходе приема вопросы поставлены Владимиром Вдониным на личный контроль.

В завершение рабочего визита в муниципалитет вручил Благодарственное письмо Законодательного Собрания ветерану педагогики.