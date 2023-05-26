Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с профессиональным праздником!

В современных геополитических условиях поддержка и укрепление отечественной экономики является вопросом первоочередного государственного значения. От умения бизнеса перестраиваться, принимать стратегические решения, находить надежных партнеров и рынки сбыта, осваивать новые направления деятельности во многом зависит, как быстро и насколько эффективно Россия преодолеет стоящие перед ней вызовы.

Основа суверенитета, безопасности и процветания нашей страны — независимость от зарубежных технологий, материалов и комплектующих, импортозамещение во всех критически важных для обеспечения национальных интересов отраслях. Наша общая задача — на переломном рубеже мировой истории создать прочный фундамент для наращивания производственного, кадрового, инновационного потенциала и последующего прорывного развития.

Выражаю благодарность представителям пензенского предпринимательского сообщества, которые дорожат деловой репутацией и чувствуют личную ответственность за коллективы компаний, соблюдение социальных гарантий и достойные условия труда работников. Всем, кто оказывает помощь землякам – участникам специальной военной операции и мирным жителям новых регионов, отправляет на Донбасс тонны гуманитарных грузов. Кто в сложной ситуации санкций и ограничений видит новые перспективы и возможности для реализации самых смелых проектов.

От всей души желаю доброго здоровья Вам и Вашим близким, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, весомых успехов и свершений на благо Отечества!