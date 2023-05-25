Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с праздником последнего звонка

Дорогие выпускники!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с праздником последнего звонка!

Сегодня особенный день — завершается важный этап вашей жизни. В школе вы получили знания, умения и навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Впереди — сдача экзаменов и самостоятельная, взрослая жизнь.

Желаю вам сделать верный выбор, получить достойное образование и состояться в профессии. Верьте в себя, развивайте свои таланты, мечтайте и смело идите к намеченной цели!

Ваши успехи — лучшая благодарность учителям и родителям. Они были с вами в школьные годы, помогали познавать мир и преодолевать трудности, радовались за вас и гордились первыми победами.

Помните, вы — будущее Сурского края и России, граждане великой и могучей страны. От вашего искреннего стремления принести пользу Родине зависит благополучие и процветание Отечества.

От всей души желаю с честью выдержать итоговые испытания, крепкого здоровья, счастья, мира и ярких свершений! С праздником, дорогие друзья!