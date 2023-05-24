Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем славянской письменности и культуры

Уважаемые пензенцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!

Сегодня мы с большим почтением вспоминаем великих просветителей Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Благодаря их трудам и поистине божественному дару мы получили новый символ родства славянских народов, наше историческое единство и духовную общность.

В наше сложное время особенно важно сохранять культурное наследие и духовные ценности и передавать их молодому поколению. Это важнейшая задача для отечественной системы образования и воспитания на многие века вперед.

Несмотря на усилия недоброжелателей, которые выступают против нашего единства, мы должны передать будущему поколению любовь и уважение к Родине, формировать грамотность и отстаивать чистоту родной речи.

Благодарю всех, кто вносит свой вклад в это благое дело. В День славянской письменности и культуры желаю всем мира, добра, взаимопонимания, согласия, успехов во всех делах!