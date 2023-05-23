Вадим Супиков принял участие в церемонии открытия турнира имени Владимира Квышко

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Обращаясь к командам и почетным гостям торжественного мероприятия, начальник регионального Управления ФСБ России, генерал-майор Дмитрий Поляков подчеркнул, что награжденный орденом Мужества посмертно Владимир Квышко не был ни спецназовцем, ни оперативником. Однако в ходе вооруженного столкновения с сепаратистами в Чеченской республике показал пример героизма, «проявил силу духа, дал возможность многим поколениям понимать, что такое подвиг». Глава ведомства вручил цветы вдове Героя Татьяне Квышко.

О событиях августа 1996 года напомнил вице-губернатор Сергей Федотов. Во время первой чеченской кампании группа чекистов оказалась заблокированной боевиками в общежитии Грозного и в течение трех дней держала оборону. Будучи тяжело раненным, Владимир Квышко отказался сдаться в плен и погиб, прикрывая отход своих товарищей.

«Владимир Прокофьевич Квышко навсегда останется в нашей памяти символом подлинного патриотизма, верности присяге и самоотверженного служения Отечеству. Неслучайно соревнования посвящаются всем сотрудникам ФСБ России, павшим при выполнении воинского и служебного долга», – приветствовал участников спикер регионального парламента.

Вадим Супиков отметил, что турнир, получивший статус Всероссийского, — это дань уважения и памяти бойцам всех спецподразделений, в том числе участникам спецоперации на Украине: «Всем, кто не пощадил своей жизни, отстаивая национальные интересы Родины. Кто не только по приказу, но по зову сердца встал на защиту мира от фашизма».

Официальные лица пожелали сборным ФСБ, МВД, ФСИН и других военизированных структур субъектов ПФО ярких побед в честной борьбе и спортивной удачи. Команды выступят в двоеборье и стрельбе из стрелкового боевого оружия.