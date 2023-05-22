ВТБ кредитует ООО «Нордски» по программе промышленной ипотеки

ВТБ в Пензенской области предоставил ООО «Нордски» кредитные средства на сумму, превышающую 152 млн рублей, сроком на 7 лет. Льготное финансирование осуществляется в рамках государственной программы промышленной ипотеки и будет направлено на приобретение производственных площадей для пошива спортивной одежды.

ООО «Нордски» - крупный российский производитель многофункциональной одежды для спорта и активного отдыха, работающий на рынке под брендом NORDSKI. Компания направит предоставленные ВТБ средства на приобретение в собственность арендуемых ранее производственно-складских помещений общей площадью 8,4 тыс. кв. метров.

«Обеспечение устойчивой работы региональных компаний является одной из ключевых задач ВТБ в Пензенской области. В новых экономических реалиях предприниматели заинтересованы в доступных кредитных ресурсах, в том числе в льготном финансировании с использованием механизма промышленной ипотеки. ВТБ уже имеет успешный опыт сотрудничества с ООО «Нордски» и, я уверен, что предоставленные банком кредитные средства позволят одному из крупнейших предприятий региона укрепить свои позиции на российском рынке», - прокомментировал управляющий в Пензенской области Денис Педай.

«Динамичное развитие нашей компании обусловлено высокой востребованностью продукции «NORDSKI», в том числе в связи с переориентацией российского рынка на отечественного товаропроизводителя. Сегодня наши стратегические планы требуют значительных долгосрочных инвестиций. Финансовая поддержка ВТБ позволит ООО «Нордски» расширить объемы производства на собственных промышленных площадях и обеспечить еще большее число тех, кто ведет активный образ жизни, функциональной, качественной и стильной спортивной одеждой», - прокомментировал генеральный директор ООО «Нордски» Егор Лукьянов.

Запущенная Правительством РФ в 2022 году программа промышленной ипотеки стала одним из важных проектов по поддержке реального сектора экономики. ВТБ в числе первых начал практическую реализацию программы. Ее условия позволяют бизнесу привлекать льготное финансирование на приобретение, строительство, модернизацию и реконструкцию производственных помещений на срок до 7 лет по ставке до 5% годовых. Максимальная величина кредита − 500 млн рублей.