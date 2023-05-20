Поздравление Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем трудовой доблести города Пензы

Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю с Днем трудовой доблести города Пензы!

Почетного звания «Город трудовой доблести» столица Сурского края была удостоена Указом Президента России от 20 мая 2021 года за весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Высокой награды удостоен самоотверженный труд жителей на эвакуированных в Пензу со всей страны заводах и оборонных предприятиях, на колхозных полях и в ремонтных мастерских.

Выпуская авиабомбы, снаряды, реактивные минометы, снабжая армию продовольствием и обмундированием, пензенцы не только ковали оружие Победы. На территории области в годы войны было развернуто более 60 госпиталей, где проходили лечение тысячи раненых бойцов.

Личное мужество и героизм тружеников тыла, стариков, женщин, подростков, заменивших мужчин, ушедших на фронт, ценой неимоверных лишений приближавших разгром фашистской Германии, заслуживает самой глубокой благодарности. Низкий поклон поколению победителей, всем ветеранам Великой Отечественной войны!

Славные традиции своих предшественников сегодня продолжают представители самых разных профессий, кто честным, неравнодушным, ответственным отношением к своему призванию делает малую Родину привлекательной и комфортной, повышает качество жизни земляков.

От всей души желаю городу Пензе социально-экономического развития и процветания, реализации масштабных проектов и значимых инициатив, а горожанам — крепкого здоровья, мира и благополучия!

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20 мая — День трудовой доблести города Пензы

20.05.2023

Законодательное Собрание Пензенской области Вадим Супиков

Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю с Днем трудовой доблести города Пензы!

Почетного звания «Город трудовой доблести» столица Сурского края была удостоена Указом Президента России от 20 мая 2021 года за весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Высокой награды удостоен самоотверженный труд жителей на эвакуированных в Пензу со всей страны заводах и оборонных предприятиях, на колхозных полях и в ремонтных мастерских.

Выпуская авиабомбы, снаряды, реактивные минометы, снабжая армию продовольствием и обмундированием, пензенцы не только ковали оружие Победы. На территории области в годы войны было развернуто более 60 госпиталей, где проходили лечение тысячи раненых бойцов.

Личное мужество и героизм тружеников тыла, стариков, женщин, подростков, заменивших мужчин, ушедших на фронт, ценой неимоверных лишений приближавших разгром фашистской Германии, заслуживает самой глубокой благодарности. Низкий поклон поколению победителей, всем ветеранам Великой Отечественной войны!

Славные традиции своих предшественников сегодня продолжают представители самых разных профессий, кто честным, неравнодушным, ответственным отношением к своему призванию делает малую Родину привлекательной и комфортной, повышает качество жизни земляков.

От всей души желаю городу Пензе социально-экономического развития и процветания, реализации масштабных проектов и значимых инициатив, а горожанам — крепкого здоровья, мира и благополучия!