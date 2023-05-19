Число получателей детских соцвыплат на карты ВТБ в Пензенской области увеличилось на 80%

По итогам января-апреля число жителей Пензенской области, получающих детское пособие на карты ВТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 80%. В целом по России с начала года детские социальные выплаты на карты банка получают более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

Каждый третий получатель детских выплат в ВТБ проживает в Центральном федеральном округе (31%), каждый пятый – в Приволжском (19%), ещё 15% семей – из Сибири.

«ВТБ не только выступает техническим оператором для перечисления выплат по программам господдержки, но успешно реализует собственные социальные инициативы. Мы заметно упростили процесс оформления заявлений на получение детских пособий на портале «Госуслуг» и ускорили распоряжение материнским капиталом. Кроме того, банком запущен калькулятор для расчёта положенных семьям выплат на детей. Сервис облегчает родителям коммуникацию с органами власти и доступ к господдержке», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

ВТБ реализует программу поддержки клиентов с 2021 года. В том числе ВТБ за свой счет оформляет страхование на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. Суммарно на реализацию собственных социальных программам банк уже направил свыше 3 млрд рублей.