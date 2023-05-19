Вадим Супиков помогает решать вопросы благоустройства на территории избирательного округа

В общественную приемную председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова поступают многочисленные обращения избирателей с просьбой помочь в благоустройстве придомовых территорий.

По доброй традиции с наступлением теплых дней активные общественники, любители-садоводы начинают высаживать деревья, цветы, обустраивать газоны, детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов и социальных объектов Железнодорожного района.

На сегодняшний день по всем обращениям, связанным с благоустройством, приняты положительные решения. В течение нескольких дней по всем адресам, которые были указаны заявителями, доставлена земля, завезен песок. И нет сомнений, что в ближайшее время будут организованы благоустроенные уголки для отдыха юных и взрослых жителей избирательного округа № 1.