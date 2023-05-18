Изменились реквизиты платежного поручения для уплаты налогов и взносов

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует налогоплательщиков об изменении наименования получателя, подлежащего указанию при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами на «Казначейство России (ФНС России)». Иные реквизиты получателя платежа остаются без изменений.

Реквизиты:

- Наименование банка получателя средств: «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула»;

- БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): «017003983»;

- Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета): «40102810445370000059»;

- Получатель: «Казначейство России (ФНС России)»;

- Номер казначейского счета: «03100643000000018500».

Разобраться в особенностях заполнения платежных документов поможет промостраница «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.