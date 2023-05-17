Спутник влюбил в себя актеров драмтеатра

Фото: Пресс-служба компании «Термодом»

Они приехали, чтобы покорить сердца местной публики, но покорились сами. Город Спутник влюбил в себя актеров Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского. В мае они выступили на фонтанной площади микрорайона с новой формой выездной встречи. Актеры выходили на сцену, чтобы петь.

Зрители с теплом принимали народного артиста России, художественного руководителя театра Сергея Казакова (в дуэте с Сергеем Самойловым — их группа называется «Отец и Сын»), заслуженного работника культуры Пензенской области Веру Дупенко, актеров Юрия Землянского, Артема Тихомирова, Юлию Черемухину, Андрея Шошкина и Владислава Матюкина.

«Прекрасная сцена, на ней так и тянет выступать, приносить людям радость», — оценил площадку актер Артем Тихомиров.

«Мы хотим и себя показать, и город посмотреть, потому что Спутник — это уникальное явление, не случайно им интересуются все приезжие», — рассказал художественный руководитель театра, народный артист России Сергей Казаков.

«Спутник для нас открылся с новой стороны, и захотелось купить здесь квартиру. Потому что здесь не просто любопытно и интересно — здесь многофункционально. Здесь, правда, хочется остаться», — поделилась впечатлениями директор театра Вера Краснопольская.

Напомним, что сезон мероприятий в Спутнике только начался. Перед тем, как планировать выходные, обязательно загляните в афишу на сайте penza-sputnik.ru.