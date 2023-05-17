Исторический центр Пензы глазами архитекторов: интеллигентный квартал Академия рядом с зоопарком

Фото предоставлено пресс-службой

Концепция проекта «Академия» создана архитектурным бюро OSA (г. Екатеринбург), лауреатом престижных премий URBAN Awards и брендинговым агентством DUGA® REAL ESTATE BRANDING (г. Москва). Стиль и эстетика жилого комплекса формировались с оглядкой на историческое наследие, учитывая существующие особенности архитектурной среды города, ландшафт района и его интеллигентную атмосферу.

Что известно о ЖК Академия

Территория по адресу 2й проезд Свердлова, 27, рядом с зоопарком, застраивается впервые. Мало кто знает, что до 1981 года на этом месте был заброшенный архиерейский сад – летняя резиденция пензенского духовного владыки. Со временем дом и окружение обветшали, подверглись запустению. Местность превратилась в дикий заброшенный яблоневый сад с зарослями камыша и осоки вокруг прудов. Поэтому, когда в 1981 встал вопрос о месте для городского зоопарка, было принято решение разместить его именно здесь. Историческая атмосфера повлияла на архитектурное решение комплекса – интеллигентный квартал Академия станет органичной частью исторического центра Пензы.

Какими будут первые дома ЖК Академия

Проект жилого комплекса предполагает строительство пяти разноэтажных зданий, объединенных общим променадом. Первыми возводятся первое и второе строение высотой 9 и 12 этажей. Здесь будет 137 квартир – от студий до просторных четырехспальных.

Настоящая находка для ценителей редких форматов – двухуровневые квартиры.

Первая очередь строительства рассчитана на 89 машиномест в подземном паркинге. Коэффициент обеспеченности машиноместами 0,9 – очень хороший показатель даже для элитных новостроек. Также на подземном этаже жилого комплекса расположатся кладовые для нужд жильцов.

Жилой комплекс Академия возводится из кирпича, внутренние межквартирные перегородки тоже кирпичные. Это большая редкость в настоящее время. Вместе с тем, кирпич был и остается вне конкуренции с точки зрения тепло- и звукоизоляции.

Первая очередь строительства будет сдана в эксплуатацию в III квартале 2025 года.