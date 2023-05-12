Атмосферный праздник: как прошел День Победы в Спутнике

9 мая над набережной Города Спутника разносился колокольный звон. Утром сюда, к монументу «Колокол памяти», построенному «Термодомом» в 75-ю годовщину Великой Победы, лились потоки людей: в форме советских воинов, с портретами своих родных и, конечно, цветами. Букеты несли воспитанники детских садов, ученики школы имени Лермонтова, жители и гости Спутника. Вместе с первоклашками к мемориалу возложили цветы губернатор Олег Мельниченко и руководитель «Термодома» Рафик Ибрагимов. Его строительный холдинг сегодня вновь постарался сделать праздник, который запомнится людям.

«Нам очень нравятся праздник в Спутнике. Вот и сегодня мы обошли все площадки, и у нашей большой семьи очень хорошее настроение», — резюмировал житель Спутника Марат Агишев.

Обойти 9 мая в Спутнике всё — это значит попробовать вкуснейшую кашу из полевой кухни, посмотреть на выставку оружия, нарисовать картину мелками вместе с детьми, оставить пожелание ветеранам или найти своего героя на стене памяти. Дети войны, пенсионеры, ветераны — год от года остаются самыми почетными и самыми желанными гостями праздника. И в этот раз они тоже в первых рядах амфитеатра на фонтанной площади. И им — поздравления и подарки.

С приветственными словами к гостям праздника и ветеранам обратились депутат Законодательного собрания Пензенской области Ольга Чистякова, глава города Пензы Александр Басенко, генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«Несколько лет мы проводим вечер 9 мая в Городе Спутнике, и ветераны ждут приглашения всегда. Очень нравится отношение к нам руководства холдинга «Термодом». Мы благодарны Рафику Анверовичу за то, что он делает для людей», — рассказал председатель Пензенского областного совета ветеранов Анатолий Цыкалов.

«Я очень хорошо знаю Спутник, его возможности, квартиры, которые здесь строит «Термодом». И знаю, что здесь всегда хорошие праздники, а сравнивая их с праздниками в других районах, у других застройщиков, скажу, что здесь много преимуществ», — поделилась эмоциями заместитель руководителя региональной общественной организации «Солдатская мать» Ирина Жукова.

«Каждый год «Термодом» радует нас чем-то новым. Низкий поклон всем организаторам, здоровья Рафику Ибрагимову», — жительница Спутника Елена Нагаева.

От концерта к концерту со сцены гремели песни Победы. И, кажется, весь Спутник подпевал. И тысячи сердец зажигались вместе с праздничным фаер-шоу, а затем устремлялись в небо выстрелами ярчайшего салюта. Праздник памяти с улыбками на лицах — это День Победы в Спутнике, организованный «Термодомом».