В Пензе стартовали продажи квартир в новом ЖК «Баланс» от «Термодома»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Знакомьтесь – ЖК «Баланс». «Баланс» – это два дома с обособленным уютным двором рядом с «Коллажом».

Это новый проект для тех, кто предпочитает динамичный стиль жизни, но не привык тратить время зря. Здесь все необходимое находится буквально по соседству – для повседневной жизни и отдыха.

При этом застройщик продумал пространства, где можно укрыться от городского шума, расслабиться и переключить внутренние датчики в самый беззаботный режим. Одно из них – комната для творчества для жителей на первом этаже, где можно лепить из пластилина фигурки, раскрашивать картины по номерам, даже шить игрушки – создавать своими руками шедевры, не выходя из дома.

И квартиры с террасами, чтобы жители могли создать свою территорию уюта. Оборудовать зимний сад или место для барбекю, зону лаунджа или детский уголок со спортивным оборудованием и палаткой.

Подробности на сайте: balance-pnz.ru.

P. S. На старте продаж цены всегда минимальные, а выбор планировок самый широкий. Оставляйте заявку: https://mrqz.me/balance-pnz Телефон отдела продаж строительного холдинга «Термодом»: 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Застройщик – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на https://наш.дом.рф.