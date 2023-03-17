Жителей микрорайона Междуречье разместят во Дворце детского творчества

Напоминаем вам, что из-за осадков существует угроза подтопления микрорайона. Если так произойдет, граждан планируется размещать во Дворце детского (юношеского) творчества - учреждение готово принять 100 человек. Там уже приготовили постельные принадлежности, воду, сухие пайки.

Чтобы максимально обезопасить население, на месте сооружают дамбу. Ситуацию мониторят с помощью квадрокоптеров.

В случае осложнения паводковой обстановки в микрорайоне будет организовано оповещение населения через муниципальную автоматизированную систему.