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НовостиПроисшествия17 марта 2023 13:21

Жителей микрорайона Междуречье разместят во Дворце детского творчества

Принятые меры оценил глава города Александр Басенко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что из-за осадков существует угроза подтопления микрорайона. Если так произойдет, граждан планируется размещать во Дворце детского (юношеского) творчества - учреждение готово принять 100 человек. Там уже приготовили постельные принадлежности, воду, сухие пайки.

Чтобы максимально обезопасить население, на месте сооружают дамбу. Ситуацию мониторят с помощью квадрокоптеров.

В случае осложнения паводковой обстановки в микрорайоне будет организовано оповещение населения через муниципальную автоматизированную систему.