Жителей пензенского Междуречья предупредили о возможном подтоплении

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно информации пензенского Гидрометеоцентра, сегодня в области ожидается теплая погода с дождем, который ночью перейдет в мокрый снег. В связи с этим 18-20 марта приток воды в областное водохранилище может достигнуть 700-900 кубометров в секунду. После сброса с гидроузла возможно подтопление микрорайона Междуречье в Пензе.

Уважаемые жители! Получив сообщение об эвакуации, отключите в вашем доме воду, газ и электричество, погасите огонь в печах. Перенести все ценные вещи на верхние этажи или чердаки. Закройте окна и двери.

С собой необходимо будет взять документы, лекарства, запасную одежду по сезону, запас продуктов на несколько дней.

О месте эвакуационного пункта сообщат дополнительно.

Если у вас нет возможности покинуть дом из-за воды, займите безопасную возвышенность. В дневное время привлекайте внимание с помощью вывешенных на высоком месте полотнищ, ночью – с помощью световых сигналов.

По всем вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 63-10-05, 63-10-06, 63-10-07.