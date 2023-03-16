Пензенцам объяснили, почему в период паводка лучше выбирать артезианскую воду

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Нынешней весной в Пензенской области случился сильнейший паводок за последние несколько лет. Большая вода опасна не только для жилищ в зоне подтопления. Вода в местных водоемах может нанести вред здоровью. Об этом пензенцев предупредили специалисты регионального Роспотребнадзора. Они опубликовали предупреждение: вода в пензенских реках во время половодья содержит опасные бактерии, химические элементы и мусор. Следовательно, необходимо исключить из употребления все источники, которые питают наземные воды.

«Традиционно паводковый период определяет риски ухудшения качества, бактериального и вирусного загрязнения питьевой воды, что определяет опасность осложнения эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту А, энтеровирусной инфекции, рота – и норовирусной инфекциям, паразитарным инфекциям – протозоозы, лямблиоз, брюшному тифу, паратифу и сибирской язве в случае подмывания талыми водами скотомогильников», – предупредили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

«В воду рек и других водоемов с талым снегом попадает много мусора, фекалий животных и загрязненных вод», – утверждают эпидемиологи.

Безопасными источниками питьевой воды являются артезианские. Подземные источники не участвуют в водообмене с поверхностными водами. Бассейн с артезианской водой находится между двух пластов влагонепроницаемой породы. В Пензе есть свой известный источник живой воды «Ключ здоровья». Водоносный пласт здесь залегает на глубине 180 метров, что полностью исключает любую возможность загрязнения. Источник находится в экологически чистом месте в Пензенском районе близ села Ольшанка. Артезианская питьевая вода исключает содержание вирусов, бактерий и микроорганизмов. Пензенская вода идеальна по своему составу и не нуждается в очистке, в том числе хлорсодержащими препаратами.

После подъема с глубины ее сразу доставляют в киоски «Ключ здоровья», которые находятся в шаговой доступности от жилых домов. Заказать доставку на дом можно через сервис «Торнадо».

Качество и безопасность воды регулярно проверяет ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». За все время работы – а это более 15 лет, нареканий к «Ключу здоровья» не возникло ни разу.

Сложная ситуация с паводком в Пензенской области сохранится на протяжении марта – апреля. В этот период необходимо принять меры предосторожности и употреблять в пищу только качественную и полезную для здоровья воду.